Bloemen van de doden houden Indië-monument levend

Wat was begonnen als gebruik van mensen met een specifieke Indische achtergrond, is nu al jarenlang een traditie die veel Hagenaars hebben overgenomen. De rouwboeketten die 'overblijven' na een crematie, krijgen via wilsbeschikking of uitdrukkelijke wens van de nabestaanden een tweede leven gegund aan de voet van het Indisch Monument aan de Waterpartij, in het park achter Madurodam.



De bloemen versterken zo dagelijks de uitstraling van 'levend monument' van het gedenkteken waarmee de slachtoffers worden geëerd die in de Tweede Wereldoorlog in en rond het voormalige Nederlands-Indië zijn gevallen. Het monument staat op de meest serene plek van de residentie, in de ronding van de bosschages van de Waterpartij, met ruisende bomen op de achtergrond en het voor stadse begrippen weidse water ernaast.