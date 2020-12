BLM-activiste: ‘Ik zag een Nederland waar racisme niet meer als normaal wordt gezien’

Megadrukte verwacht bij winkels voor laatste sintcadeau­tjes

4 december Veel mensen zullen morgen nog even snel de winkel in gaan om hun laatste sintaankopen te doen. Vorige week werd het op meerdere dagen, mede door Black Friday-aanbiedingen, in verschillende steden veel te druk. Coronaregels konden niet goed (genoeg) worden nageleefd. Meerdere steden hebben daarom maatregelen genomen.