Blauwbekken! Komende nacht wordt het ijskoud!

Schaatsen op slootjes en kanalen zit er nog even niet in, maar automobilisten moeten morgen waarschijnlijk wel een flinke laag ijs van hun ruiten krabben. Het is overigens aan te raden dat zorgvuldig te doen, want wie besluit toch met ijs op de ramen of spiegels de weg op te gaan, riskeert een boete die kan oplopen tot honderden euro's.