Black Lives Matter-betogingen door het land rustig verlopen

De verschillende Black Lives Matter-betogingen in Nederland zijn vandaag rustig verlopen. In Leeuwarden was het het drukste. Daar kwamen bij het protest in het Rengerspark vanavond 2500 mensen bijeen. De gemeente besloot vanwege de drukte het terrein af te sluiten.

In Leeuwarden was het protest georganiseerd op de enige locatie in de stad waar rond de tweeduizend mensen samen kunnen komen en anderhalve meter afstand kunnen houden. Tegen half zeven vanavond waren er bijna 2500 betogers op het terrein waarna de gemeente het terrein afsloot. De gemeente riep demonstranten op niet meer naar Leeuwarden te reizen. Het terrein bleef dicht tot na het einde van de demonstratie.

De sfeer op het Leeuwarder terrein was goed. Toch werd rond 18.00 uur een noodbevel afgekondigd, omdat tegendemonstranten probeerden het terrein bij het Rengerspark op te komen. Om dat te verhinderen werden twee bruggen opengezet. Het bleken leden van de harde kern van Cambuur. Overigens is niemand gearresteerd.

Zwarte Piet

Vlakbij de plek van de demonstratie stonden tegendemonstranten. Dit groepje werd scherp in de gaten gehouden door de aanwezige politie. Eerder op de middag werden bij Hogeschool NHL Stenden aangebrachte leuzen verwijderd door de gemeente. Een man die zich had verkleed als Zwarte Piet werd geweigerd van het terrein waar de demonstratie plaatsvond.

Een van de sprekers in Leeuwarden was voorman Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet, die in de middag ook al was verschenen op een betoging in Den Bosch. In Leeuwarden riep hij de betogers toe: ,,Burgemeester Sybrand Buma geeft geen moer om zwarte levens. Hij heeft gezegd dat Leeuwarden als laatste Zwarte Piet zal afschaffen. Zijn jullie het daarmee eens?”, waarna het publiek terugriep: ,,Nee!” Buma wilde daar niet op reageren en liet de opmerking voor rekening van Afriyie.

Brabant

Naar schatting duizend mensen demonstreerden in de middag op het Chasséveld in Breda en in Den Bosch waren circa zeshonderd mensen op de been op de Pettelaarse Schans. Sprekers eisten onder meer gelijke behandeling van zwarte mensen en een verbod op Zwarte Piet.

Bij de demonstratie in Den Bosch waren ook drie kloosterbroeders. Een van de broeders zei op de vraag waarom hij bij de actie was: ,,Ik vind het belangrijk dat we bewust zijn dat racisme er is. Ontkennen is de ergste vorm. Op het moment dat we ons ervan bewust zijn, kunnen we er wat aan doen. Het begint bij onszelf.” Onder de demonstranten in Breda waren opvallend veel jongeren en witte mensen.

Morgen zijn betogingen in Almere en Alkmaar gepland.

Bekijk hier beelden van de demonstratie in Den Bosch: