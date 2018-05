Bizar: rouwauto vliegt in brand bij uitvaartcentrum Schiedam

Het uitvaartcentrum aan de Prins Bernhardlaan had net een uitvaart met dienst achter de rug. De aanwezigen waren nog aan het borrelen in de besloten tuin van het pand toen de rouwauto aankwam om de overledene naar de begraafplaats te brengen, waar de familie hem in besloten kring zou begraven.



Maar bij het achteruit rijden, ging het mis. Er was een luide knal te horen, waarna er rook kwam uit de motorkap. Toen de chauffeur deze opende, sloegen de vlammen eruit. Het personeel van de uitvaartonderneming had de knal gehoord en snelde meteen met brandslangen naar buiten om de brand te blussen. Korte tijd later kwam de brandweer nog aan om na te blussen.



,,We zijn eigenlijk met de schrik vrijgekomen", vertelt Theunissen. ,,De ondernemer waarbij we de wagen gehuurd hadden, weet ook nog steeds niet waar het door komt. We werken al jaren met het bedrijf en het was ook nog eens een vrij jonge auto. Het is echt een onverklaarbaar incident."