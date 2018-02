Bizar leven achter de tralies

Volgens goed ingevoerde justitiële bronnen stond de gemeente Leiden niet te juichen om Holleeder binnen de stadsgrenzen toe te laten. ,,Het heeft allemaal dusdanig lang geduurd, dat Holleeder veel later in het LUMC kwam dan wenselijk was. Het was echt kantje boord.” Dat laatste kan Jan Hein Kuijpers bevestigen. ,,De tovenaars in Leiden zijn echt zijn redding geweest. Hij was bijna dood, hij had bijna geen hartslag meer.”



De Leidse burgemeester Henri Lenferink bestrijdt dat geprobeerd is de komst van Holleeder te blokkeren. ,,Het was een lastige casus, maar er is nooit de neiging geweest om tegen te zijn. Het was lastig omdat het LUMC een open gemeenschap is, waar heel veel mensen werken, studeren of op bezoek komen. Zo’n omgeving is moeilijk te beveiligen tegen pogingen iemand met geweld te laten ontsnappen of uit te schakelen. Maar er was, medisch gezien, geen alternatief denkbaar. Daarom is met veel politie-inzet en technische middelen gewerkt om dit tot een goed einde te brengen.”



Voor ieders veiligheid lag Holleeder in een aparte gang van het ziekenhuis. Op het naambordje van zijn kamer stond niet Holleeder, maar de fictieve naam Van der Steen. Op weg naar zijn kamer waren er ‘wel acht beveiligingsringen’, zegt Kuijpers, variërend van een politiepost voor de ingang tot ‘mannen met kijkgaatjes in hun krant’ in de centrale hal. ,,Ik vond het allemaal een tikkeltje overdreven. Ik sluit niet uit dat het Openbaar Ministerie dat ook een beetje doet voor de beeldvorming, om een monster te creëren.”