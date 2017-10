Bivakmutsdragers in parkeergarage blijken Daft Punk-fans op fotoshoot

Het bleek loos alarm. Een aantal jonge mannen met een snelle auto hield er een fotoshoot. De fans van Daft Punk hadden de kenmerkende helmen van het bekende Franse house- en electroduo op. En dat had de argwaan gewekt van een bezoeker. ,,De melding over iemand met een bivakmuts moeten we toch serieus nemen’’, aldus wijkagent Frits Burgers.

Inschatting

Hij kon er de humor wel van inzien. ,,Voor zo'n helm heb je een bivakmuts nodig. Het ging ook maar om één melder. Het was druk in de garage en de rest van de mensen heeft de situatie wel goed ingeschat.’’

Get Lucky

Burgers zette er al snel zijn politieauto naast en nodigde de mannen uit om ook met die wagen op de foto te gaan. ,,Vonden ze prachtig’’, zegt hij. Op Twitter grapte hij daarover met een verwijzing naar Daft Punks recentste hit Get Lucky. ,,Het was een club van een man of zes. En ze hadden een mooi autootje, met flink wat pk's, een speciale uitvoering. Het licht in die nieuwe parkeergarage was ook mooi. Dat gaf mooie foto's moet ik zeggen.’’