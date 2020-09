‘Bioscoopmoordenaar’ ontoerekeningsvatbaar, maar waarom hij aanviel weten we niet zeker’

videoErgün S., de Rotterdammer die een jaar geleden het schoonmakersechtpaar Gina en Marinus doodstak in een bioscoop in Groningen, is volgens deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar. Zij adviseren alleen tbs op te leggen. De rechter zegt meteen tegen Ergün: ,,Daar kan de rechtbank vanaf wijken.”

Dat is vandaag gezegd bij de lopende rechtszaak tegen de 34-jarige Rotterdammer. Ergün ziet er met zijn stevige postuur en korte haar nu heel anders uit dan de vermagerde man met baard en woest kapsel van een jaar geleden. De schizofrene Ergün vertelt veel over zijn warrige gedachten, maar als de rechter de beelden van de gruwelijke steekpartij beschrijft, weet hij niet alles meer. ,,Of wílt u er niet aan denken, heeft u het verdrongen?”, vraagt de rechter.

Ergün was tijdens het drama waarschijnlijk compleet de weg kwijt. Ergün had ook niet eens door dat het een bioscoop was waar hij de uren voor de steekpartij naar binnen was geglipt. Bijna alles wat er binnen is gebeurd staat op camerabeelden. De rechter houdt Ergün voor dat hij ‘meteen en gericht op een dodelijke plek in haar nek lijkt te steken’, als schoonmaakster Gina hem ontdekt.

Huilen

In de zaal barsten nabestaanden in huilen uit. Ergün zegt dat hij niet alles meer weet. Gina's man Marinus komt aangesneld en wordt daarna door Ergün neergestoken. Het drama speelt zich in amper een minuut af. De beelden worden niet getoond in de rechtbank, maar de rechter beschrijft van seconde tot seconde wat er op te zien is. Marinus probeert nog weg te komen, maar Ergün gaat achter hem aan. Marinus valt, Ergün schopt en steekt tot zijn slachtoffer niet meer beweegt.

De rechter hamert er bij Ergün op te vertellen waaróm hij zó veel geweld gebruikte. Ergün weet het niet precies meer, mompelt hij. ,,Schiet uw geheugen tekort of wilt u er niet meer aan denken, heeft u het verdrongen?”, vraagt de rechter. ,,Ging het soms om geld, om weer ergens te kunnen overnachten? U lijkt iets te zoeken... Het blijft een raadsel, zóveel geweld ineens.”

Ergün mompelt: ,,Ik was volgens mij niet naar iets op zoek... Ik heb niet veel te zeggen... beetje tragisch.” ‘

‘Béétje’? Tsss..., fluisteren nabestaanden op de tribune die Ergüns gezicht niet kunnen zien.

De rechter helpt Ergün: ,,U bedoelt vast meer dan een beetje, dat zie ik aan u.”

Medicijnen

Bij Ergün werd al in 2009 schizofrenie geconstateerd. Enkele jaren later begon hij met medicijnen tegen psychoses, maar die nam hij vaak niet in. De GGZ had niet ver voor de dubbele moord plannen om Ergün gedwongen te laten behandelen. Ook blowde Ergün veel. Na verloop van tijd vijf à zes joints per dag. Mede hierdoor ging de relatie met zijn vriendin - met wie hij een dochtertje heeft - kapot. Zij vluchtte zelfs voor hem.

Fortnite

Ergün vertelt veel over zijn ziekte en bizarre waangedachten. Dat hij soms euforisch was en soms depressief. Soms dacht hij dat hij écht in het spel Fortnite zat. ,,Al heb ik dat nooit gespeeld.” Ook dacht hij dat ‘de tram zijn vriend was'. ,,Gek om te zeggen misschien”, zegt hij. ,,Niks is hier gek”, zegt de rechter.

Ergün viel 30 kilo af en en werd soms aangetroffen terwijl hij in het park aan het graven was. Zijn nagels waren heel lang geworden en contact met hem maken ging haast niet. Hij ging naar Groningen om zijn dochtertje te zoeken. Hij dacht dat hij telepathisch contact met haar had, dat hij de wereld kon helpen en dat wereldleiders ‘niet konden wachten’ om met hem te praten.

,,Maar de gedachten werden steeds angstiger. Ik dacht dat ik werd gevolgd”, zegt Ergün. Hij had visioenen over elitetroepen die zijn dochtertje ‘in zoutzuur wilden leggen’ en wilde een safehouse voor haar bouwen. Later heeft hij het weer over superwezens die zijn dochter ontvoerden, naar de Noordpool. Toen hij werd aangehouden bleek hij zichzelf ‘uit bescherming’ in folie gewikkeld te hebben. Dat moest een superheldenpak voorstellen, met batterijen om zijn pak op te laden.

Het mes wat hij had gekocht en waarmee hij de moorden pleegde, ‘vond hij vooral mooi'. ,,Met zo'n parelmoeren handvat.”

De deskundigen die Ergün onderzochten zeggen dat hij ziek is, maar komen er niet achter wat hem heeft getriggerd compleet door te slaan. Ze denken dat hij meteen weer in zijn waanidee van elitetroepen schoot, toen Gina hem aantrof in de bioscoop. ,,Maar zeker weten doen we dat niet.”

Kast

Ergün (34) werd eind oktober 2019 opgepakt nadat hij een dag eerder het echtpaar Gina en Marinus (55 en 56 jaar) uit Slochteren had vermoord toen zij aan het werk waren in de Pathé-bioscoop in Groningen. De slachtoffers werkten daar al jaren als schoonmakers. Ergün drong binnen toen een andere schoonmaker een deur had opengelaten. Hij verstopte zich in een kast. Toen Gina die opendeed, viel Ergün aan.

Ergün was naar Groningen gekomen omdat hij zijn ex-vriendin en hun dochtertje zocht. Ergüns ex is ook bij de zaak aanwezig en deed eerder haar verhaal aan deze site. Zij was al jaren bang voor hem.

In de AD Nieuws update vertelde verslaggever Victor Schildkamp vanmorgen vanuit de rechtbank over de lopende zaak van de bioscoopmoorden.

