Bijzondere wending voor D66

Hinder tijdens ochtendspits door dichte mist

6:45 Automobilisten moeten deze ochtend extra goed opletten wanneer zij de weg op gaan. Op veel plekken in het land is het zicht vanwege dichte mist minder dan tweehonderd meter. Dat meldt Weerplaza vanochtend. Op sommige plekken is het zicht zelfs beperkt tot vijftig meter.