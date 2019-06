Bijzonder veel regen: hoeveelheid valt normaal in halve maand

UpdateIn delen van Nederland is zaterdagochtend bijzonder veel regen gevallen. Lokaal viel op sommige plekken zelfs bijna vier centimeter. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop werd in de nacht en ochtend liefst 36,8 millimeter regenwater gemeten. Zoveel valt normaliter in een halve maand.

De regenbuien zijn nog niet voorbij en er kan nog 5 tot 10 millimeter bijkomen. De buien trekken in de loop van de ochtend naar het noorden en zaterdagmiddag is het op enkele lichte buien na droog. Ook in het zuidwesten en in de Randstad viel op diverse plaatsen 20 tot 25 millimeter, meldt Weeronline.

De Nederlandse landsgrenzen waren vanmorgen nog amper te zien op de buienradars. ,,Op veel plaatsen starten we flink nat,’’ voorspelt weerman Wilfred Janssen op. ,,Vooral in het westen en zuidwesten heb je de kaplaarzen nodig bij het uitlaten van de hond.’’

Buitenspeeldag

Het is de tweede keer binnen een week tijd dat er bijzonder veel regen valt. Afgelopen woensdag plensde het langdurig in het zuiden en zuidwesten. In Noord-Brabant en Zuid-Holland viel op veel plaatsen 15 tot 40 millimeter neerslag. In Krimpen aan de Lek werd toen liefst 43 millimeter gemeten, in het Brabantse Dongen 41.

Daardoor viel op veel plekken de Nationale Buitenspeeldag in het water. Kinderen weken die dag onder meer uit naar parkeergarages en gymzalen.

Natste sinds 1998

De eerste helft van juni is zeer nat verlopen. Gemiddeld over het land is ongeveer 78 millimeter gevallen, terwijl in een hele junimaand ongeveer 68 millimeter de normaal is! Daarmee is deze eerste helft van juni de natste sinds 1998, die tevens recordhouder is met gemiddeld over het land 101.3 millimeter. Deze maand staat tot nu toe in het teken van zware buien die grote neerslaghoeveelheden opleverden. De zware buien leverden 3 keer code oranje op.

Deze eerste helft van juni eindigt als vierde in de top-10 van natste eerste junihelften sinds het begin van de neerslagmetingen in ons land in 1906 . Alleen de jaren 1998 (101.3mm), 1943 (97.3mm), en 1916 (81.1mm) gingen dit jaar voor.

Luchtmachtdagen

Vandaag staan onder meer de Luchtmachtdagen op de Brabantse vliegbasis Volkel op stapel en viert Scheveningen de nieuwe haring tijdens Vlaggetjesdag. De organisatie van de Luchtmachtdagen raadt aan om stevige en waterdichte schoenen aan te trekken. Pieter van Vollenhoven, de man van prinses Margriet, vult aan dat regenkleding ook van pas kan komen.

Vanmiddag droog

De regen trekt via het noorden het land uit en vanuit het zuiden wordt het droog. In de loop van de dag breekt ook de zon vaker door. Vanmiddag blijft het zo goed als overal droog en is het 19 tot 22 graden bij een matige westelijke wind.