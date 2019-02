Bijzonder: Nederlandse juf genomineerd voor beste leerkracht ter wereld

VideoJuf Daisy Mertens (31) is bij de laatste tien om de beste leerkracht van de wereld te worden. ,,Het is overweldigend en emotioneel. Dat ik dit mag meemaken.”

Voor het eerst in vijf jaar heeft een Nederlandse leerkracht het tot de top 10 geschopt in de race om de Global Teacher Prize. Een stichting in Dubai, The Varkey Foundation, reikt elk jaar een miljoen dollar uit om het onderwijs te verbeteren. Zeker tienduizend leraren van over de hele wereld schrijven zich in. De stichting wil het imago van leerkrachten wereldwijd opschroeven en laten zien welke bijzondere bijdrage ze leveren in het leven van kinderen.

Juf Daisy neemt het op 24 maart op tegen leerkrachten uit onder meer Australië, Amerika, Kenia en Brazilië. Als ze wint, gaat het geld naar een stichting die ze met prinses Laurentien heeft opgezet om kinderen en volwassenen beter te leren communiceren, zodat scholen sneller vernieuwingen kunnen doorvoeren.

Afgelopen maandag kreeg juf Daisy een telefoontje over haar nominatie. Ze had het helemaal niet verwacht, vertelt ze. ,,Ik ben super blij en kreeg kippenvel. Jeetje, ik had nooit gedacht dat ik dit zou meemaken. Ik word er emotioneel van: dat alles wat ik heb meegemaakt me dit heeft gebracht. En dat ik het Nederlandse onderwijs daar mag vertegenwoordigen. Dat vind ik heel vet. Ik ga het vandaag vieren met de kinderen, want mijn prioriteit ligt bij hen.”

Wij bezochten juf Daisy in de klas voordat ze van haar nominatie wist. Lees dat verhaal later op deze website: Juf Daisy bij laatste tien in lerarenrace om miljoen dollar (Premium).