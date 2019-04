Bijwerkingen pillen tonen schokkende verschillen tussen mannen en vrouwen: ‘blinde vlek’

Loes Visser geeft een schokkend voorbeeld. ,,In Amerika viel het grote aantal ongelukken op waarbij vooral 's ochtends opvallend veel vrouwen betrokken waren. Die vrouwen bleken het slaapmiddel zolpidem in hun lichaam te hebben. Het middel werd standaard voorgeschreven in de dosering van 10 milligram. Door die ongelukken kwam uit dat die dosering voor veel vrouwen te hoog was. Nu zijn er in Amerika roze potjes van 5 mg en blauwe potjes met 10 mg.”



Het mag dan een goed voorbeeld zijn van het verschil in werking en bijwerking van geneesmiddelen op mannen en vrouwen, die roze en blauwe potjes raken aan een punt waarvan dr. Loes Visser liever wegblijft. De gelauwerde apotheker van het HagaZiekenhuis en klinisch epidemioloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is bang voor ridiculisering van het onderwerp. ,,Zodat het kan worden weggezet als 'ach, die vrouwen hebben weer wat'.”



Daarnaast liggen politiek en feministisch activisme buiten haar 'comfortzone'. ,,Ik ben wél activistisch in het aandacht vragen voor de kansen op gelijke gezondheidszorg voor mannen en vrouwen, het beïnvloeden van de overheid op dit punt en heel veel onderwijs geven aan medisch specialisten in opleiding, huisartsen en apothekersassistenten." Visser, moeder van twee dochters van 15 en 17, ontving er onlangs als eerste niet-arts de Corrie Hermann Prijs voor van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen.



Ze hamert bij haar missie op de biologische feiten en die spreken duidelijke taal. Mede door het onderzoek dat zij en haar team er naar doen. ,,We hebben nu een top 20 gemaakt van groepen geneesmiddelen die per sekse zulke ernstige bijwerkingen hebben dat de patiënt erdoor in het ziekenhuis moet worden opgenomen.”



Plaspillen voor vrouwen staan daarin hoog genoteerd. ,,Die pillen verstoren de natrium- en kaliumhuishouding in het vrouwenlichaam regelmatig ernstig."