Bijna zes ton in een wasmand op zolder: voetbalteam uit Dieren is spil in corruptiezaak haven Rotterdam

Bijna zes ton in een wasmand op zolder

Hij verborg de tassen met daarin 670.000 euro in zijn eigen huis. Uit het onderzoek blijkt dat de corrupte douanier eens in de zoveel tijd, geld kwam ophalen. Bij de doorzoeking in oktober 2015 werden tassen met daarin nog 595.860 euro in beslag genomen in een wasmand op zolder.

,,Het verbergen van het geld was de rol van de 51-jarige man in zijn vriendenclub. In ruil voor het bewaren mocht hij geld uit de tassen gebruiken.” Hij heeft hiermee zijn gezin in gevaar gebracht. En dat niet alleen. Het gaat om ernstige feiten, zei de officier op zitting: ,,Corruptie in enge zin, de omkoping zelf, is een onderdeel van corruptie in ruime zin: machtsbederf. Het belang van strafbaarstelling van het ambtsmisdrijf van (passieve)omkoping ligt in de bescherming van het publieke vertrouwen dat overheidsbeslissingen objectief en zakelijk worden genomen.”