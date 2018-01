Bijna orkaankracht: 7 vragen over de storm

1 Hoe sterk was deze storm?

De storm beukte in op Nederland en bereikte op zijn hoogtepunt windkracht elf. ,,Sinds 1910 is een storm met deze kracht slechts dertien keer voorgekomen'', zegt Diana Woei van Weerplaza. ,,Naast de gemiddelde sterkte van de storm, zijn windstoten gemeten van meer dan 120 kilometer per uur, bijna orkaankracht.''



2 Mensen waaiden over straat. Hoe kan zoiets?

Op social media doken tal van filmpjes op van mensen die los kwamen van de stoep en een eindje vlogen of zich aan een lantaarnpaal moesten vastklampen om niet omver te waaien. ,,Dat iemand van zijn voeten werd geblazen, is niet zo vreemd bij zulke windsnelheden'', zegt Woei. ,,Een kind vliegt in de rondte bij windkracht 9. Het waaide nu aanzienlijk harder. Windkracht 11 is sterk genoeg om een volwassene onderuit te halen.''