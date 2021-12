Bijna niemand kent hem, maar John is de man achter Patricia Paay, René Froger en Glennis Grace

Hoofdver­dach­te afpersing fruitzaak Hedel opnieuw opgepakt: ‘Vanuit cel aanslagen beraamd’

De politie heeft begin deze maand hoofdverdachte Ali G. in de gewelddadige afpersingszaak rond de fruithandel De Groot Fresh Group in Hedel in zijn cel aangehouden. Hij wordt er van verdacht vanuit de gevangenis opdracht te hebben gegeven voor het schieten op vier woningen in de Bommelerwaard en het in brand steken van een huis in Tiel. Ook twee andere verdachten zijn opgepakt.

17 december