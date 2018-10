Bijna failliet Slotervaartziekenhuis sluit per direct eerste hulp

Deze maatregel geldt niet voor MC IJsselmeerziekenhuizen (met vestigingen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk), dat samen met MC Slotervaart uitstel van betaling heeft aangevraagd. Volgens bestuursvoorzitter Sjoerd de Blok moet dat wel omdat er anders geen eerste hulp in de nabije omgeving te vinden is. Medewerkers en patiënten van de ziekenhuizen zijn vandaag op de hoogte gebracht van de actuele situatie. ,,Een faillissement is op korte termijn onafwendbaar”, zo vreest Tichem. Ze verwacht dat hier snel meer duidelijkheid over is. Het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen hebben inmiddels uitstel van betaling gekregen.

Ontzettend slecht bericht

Tichem sprak van een ,,ontzettend slecht bericht” voor de ruim tweeduizend medewerkers in de ziekenhuizen. Volgens haar gaan wel alle geplande behandelingen en afspraken die patiënten hebben staan door. ,,De patiëntenzorg blijft op dit moment gegarandeerd”, verzekerde zij. Door het uitstel van betaling is volgens haar sprake van een ,,buitengewoon onzekere situatie”. Op dit moment zijn in het Slotervaartziekenhuis 150 bedden bezet. In de IJsselmeerziekenhuizen liggen zo’n tweehonderd patiënten. Volgens Sjoerd de Blok, voorzitter van de raad van bestuur van MC IJsselmeerziekenhuizen, werkt het personeel de komende tijd gewoon door. ,,We gaan gewoon door, onze hardwerkende verpleegkundigen en artsen zullen tot de dag dat er meer duidelijk is, strijden voor kwalitatieve patiëntenzorg.’’ Het is onduidelijk of ze hun salarissen, die deze week zouden worden uitbetaald, krijgen. De medewerkers die in dienst zijn, kunnen terecht bij het UWV. Maar voor de medewerkers die extern worden ingehuurd, waar vooral bij het Slotervaartziekenhuis sprake van is, geldt dat niet. Op de vraag of die mensen nog wel komen werken nu ze geen zich hebben op betaling, antwoordde Tichem dat ze later op de dag in gesprek gaat met de bewindvoerder om voor hen een oplossing te vinden.

Financiële problemen

Beide ziekenhuizen hadden te maken met een te laag aantal patiënten ten opzichte van het aantal medewerkers. Met name de personeelstekorten en daardoor de hoge kosten van de externe inhuur leidden tot problemen. Voor de IJsselmeerziekenhuizen komt daar nog bij dat er te weinig mensen in het verzorgingsgebied in Flevoland wonen, zo’n 180.000.



Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de meeste andere zorgverzekeraars stoppen met de financiering, aldus de woordvoerder. ,,In de afgelopen dagen is gebleken dat de verzekeraars geen vertrouwen meer hebben in een gezonde financiële toekomst.”



Volgens zorgverzekeraar Zilveren Kruis was de financiële situatie van de MC Groep, waar het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland onder vallen, slechter dan verwacht. Toen de noodlijdende ziekenhuisgroep recent om extra financiering vroeg, heeft Zilveren Kruis dat afgewezen. ,,Financiering verstrekken aan een bedrijf in financiële nood is geen taak van een zorgverzekeraar, meer iets voor een bank. Wij moeten van het premiegeld zorg betalen, geen bedrijven financieren. Dat is niet onze rol. Daarom hebben we dat verzoek van de MC Groep afgewezen”, aldus directievoorzitter Georgette Fijneman.



Alleen als er nog investeerders worden gevonden die bereid zijn geld te steken in het MC Slotervaart, is het ziekenhuis te redden. ,,In alle eerlijkheid: de kans daarop is klein”, zei bestuursvoorzitter Mariska Tichem vanmiddag op een besloten bijeenkomst waarop het personeel werd ingelicht.