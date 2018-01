(Bijna) allemaal winnaars in het verdoofde dorp van Doutzen

VideoHet Friese Eastermar was vooral het dorp van fotomodel Doutzen Kroes, maar is na nieuwsjaarsdag het dorp waar de kanjerprijs van de Postcodeloterij viel. Verslag vanuit verdoofd Friesland.

Ben je Sonja de Haan (64) uit het Friese dorp Eastermar, dan open je nog één keer de voordeur. Dat deed je nog geen etmaal geleden ook en toen liet je Martijn Krabbé binnen en – nog net iets belangrijker – met hem een cheque van bijna 18 miljoen euro. Nu staat de zoveelste journalist op je tuinpad, waar nog tientallen gouden confettisnippers je herinneren aan hét moment waarop je leven drastisch veranderde. Vergeet je trouwdag met Romke, vergeet de geboortes van je kinderen; op nieuwjaarsdag 2018 kreeg je, patsboem, 17.966.667 euro. En de bibbers. Die kreeg je ook.

Sindsdien deed je amper een oog dicht, verraden de wallen als Friese terpen onder je ogen. Je eyeliner is doorgelopen. Je gaat niet vertellen of je net gehuild hebt, je wilt eigenlijk alleen nog maar zwijgen. ,,We willen alleen nog maar rust, alsjeblieft.’’

Wakker

Ben je slager Otte (42, ‘niet Otto, dat is een Duitser’) Boersma uit Eastermar, dan lag je in de nacht van maandag op dinsdag ook wakker. Niet omdat je zo veel geld gewonnen hebt. Nee, juist niet. Omdat je niet meedeed aan de loterij waarbij alle deelnemers in je dorp in de prijzen vielen. Dat zit zo: de twee gezinnen aan de afgelegen Industrieweg, Sonja en Romke (2 loten) en in het huis daarnaast het jonge stel Tjeerd en Marianne (1 lot), verdelen samen de helft van de kanjer van de Nationale Postcodeloterij. Zij zijn de enige bewoners van de winnende postcode, 9261 XC. De overige bijna 27 miljoen gaat naar alle andere deelnemers met wijkcode 9261 – en dat is heel Eastermar. Maar dan moet je dus wel meespelen in de loterij en dat doe je dus niet. Daar lag je vannacht over te peinzen, toen je – eureka – op de Postcode Loterij Burger kwam. Varkensvlees, rundvlees, geheime kruidenmix eroverheen, 3,95 euro per vier stuks. Dat kunnen ze nu wel missen, al die dorpsgenoten die wél gewonnen hebben. Zoals sportinstructeur Marieke Bron (32), die vier Postcode Loterij-burgers aanschaft. Lachend, zoals ze vandaag de hele dag giechelt.

Je wijst naar de muziekspeakers in je zaak, want je hoort Abba zingen: ‘Money, money, money’. Nu giechel je zelf ook. En je zegt dat je denkt dat je in 2018 veel meer biefstuk dan andere jaren zal verkopen. Dus eigenlijk ben je ook een winnaar.

Sonja ken je, omdat ze een paar jaar geleden een open sollicitatie bij je inleverde. Maar je had destijds niemand nodig. Triomfantelijk concludeer je: ,,En nu heeft zij mij niet meer nodig.’’

Ben je Steffen Kooistra (67) uit buurtschap Tieke dan fiets je met je donkerbruine klompen op de pedalen de boodschappen vanuit Eastermar naar huis. En dat blijf je ook doen, want je hebt op Nieuwsjaarsdag geen geld voor een auto gewonnen. Tieke heeft een andere postcode, 9219. Wel won je een paar weken geleden een koekenpan bij de Postcodeloterij. ,,En een pak pannenkoekenbeslag,’’ merk je grijnzend op.

Administratie

Ben je Sjouke Wijnsma (58), dan duik je koortsachtig in je administratie als je die felverlichte rode truck van de Postcodeloterij langs je deur in Eastermar ziet rijden. Want speelde je nou wel of niet mee? Ja dus, concludeer je tevreden, terwijl je je donkerblauwe schort nog eens rechttrekt. Je weet het vrijdag pas zeker, maar je verwacht dat je zo’n 20.000 euro hebt gewonnen. En een paar uur later schat je dat bedrag al op 30.000 tot 40.000 euro. Dat komt door de wilde verhalen die je de hele dag in je buurtsuper hoort, als eigenaar van Alles ûnder ien dak. Ooit hielp dat mooie meisje uit het dorp, Doutzen, je hier op zaterdagen. Als ze haar moeder bezoekt, loopt ze nog altijd bij je binnen met haar kinderen. En vergeet alle glitter, glamour, catwalks en wereldfaam: jij kent de echte Doutzen. En dat kunnen er niet veel zeggen.

De verwachte geldprijs laat je niet blozen, nu je over Doutzen praat wel. Zachtjes zeg je dat ze bijna nooit een winkel opent. Maar jouw zaak wel, na de verbouwing.

Dat was pas echt een hoofdprijs.