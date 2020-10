Bijna 44.000 positieve tests in week tijd, merendeel regio's krijgt status ‘ernstig’

Viruswaar­heid-voor­man Willem Engel is vrij en wilde direct door naar nieuwe demonstra­tie

12 oktober De in Den Haag aangehouden Viruswaarheid-voorman Willem Engel is vanmiddag om 15.00 uur vrijgelaten en wilde daarna meteen door naar een demonstratie in Tilburg, die inmiddels is afgelopen. Engel werd gisteren bij een onaangekondigd protest aangehouden op verdenking van opruiing en van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Hij mag tien dagen Den Haag niet in. ,,Echt belachelijk, dat gaan we aanvechten”, laat jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid aan deze site weten.