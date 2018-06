Bijna 300 schrijvers uiten in brief ongenoegen over Boekenweek

De CPNB reageert verbaasd op alle commotie. Volgens interim-directeur Henk Pröpper is de affaire ontketend door de Volkskrant, die vrijdag twee opiniestukken over de onvrede online zette. ,,Daarin is gesuggereerd dat het thema over moeder de vrouw zou gaan en een traditioneel beeld van de vrouw zou geven. Maar wie zou daar in deze tijd in godsnaam voor kiezen?'', aldus Pröpper in de Volkskrant.