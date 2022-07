Bijna 240.000 Nederlanders afgelopen jaar gepest

22 procent stapt naar de politie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikte een enquête waaraan 173.000 mensen deelnamen om tot de cijfers te komen. Daarbij werden de ervaringen van kinderen onder de 15 jaar niet meegenomen. Als dat wel zou gebeuren, zouden de cijfers vermoedelijk hoger uitvallen; pesten komt in deze jongste leeftijdsgroep relatief vaak voor. Zo zou 11 procent van de kinderen in de basisschoolgroepen zes tot en met acht soms tot vaak worden gepest, blijkt uit een ander onderzoek.

Van de slachtoffers was 47 procent uitsluitend de dupe van traditioneel pesten, 19 procent werd ook online gepest. Bij 31 procent van de slachtoffers ging het alleen om online pesterijen. In de meeste gevallen belagen meerdere daders slachtoffers. Een meerderheid van de gepeste mensen trekt daar overigens over aan de bel. Het gaat om zo’n 70 procent, waarvan 41 procent het pesten vooral bij familie of vrienden meldt en 22 procent naar de politie stapt.