Bijna 2.200 euro voor een tot laadpaal omgebouwde gele praatpaal

Toch exit voor Transa­via-pi­loot die betrokken was bij dodelijke straatrace

17:42 Casper van W., de piloot die vorig jaar veroordeeld is voor betrokkenheid bij een dodelijke straatrace in Loosdrecht, vertrekt nu toch bij Transavia. Dat zegt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. ,,Hij vertrekt op korte termijn en zal niet meer voor ons vliegen.'' Van W. had kort geleden met succes zijn ontslag aangevochten.