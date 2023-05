Bijna 1600 demonstranten opgepakt na A12-blokkade in Den Haag, 40 activisten vervolgd

- Activisten die mogelijk wel strafbare feiten hebben begaan, worden naar het politiebureau overgebracht waar hun zaak verder wordt beoordeeld. Volgens het OM gaat het dan om bijvoorbeeld ‘bekladding, vernieling, belediging, opruiing, verzet, verkeersgevaarlijk gedrag of geweld’. De politie meldt verder dat tijdens een aanhouding een agent is gebeten . Deze persoon is opgepakt voor mishandeling . De agent wordt behandeld aan zijn verwondingen.

- Onder de 1579 aangehouden actievoerders waren tien minderjarigen. Zij zijn met hun ouders of zelfstandig met de bus meegegaan. Alle demonstranten van Extinction Rebellion zijn even na 17.00 uur van de A12 in Den Haag. De weg is vervolgens schoongemaakt. Een deel van de A12 is vrijgegeven. Auto’s kunnen via die weg Den Haag weer uit, meldt de politie.