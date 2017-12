Bijbelse figuren en levensechte ezels tussen het winkelende publiek in Zwolle

Het is een bijzonder tafereel in de binnenstad van Zwolle: tussen het winkelende publiek loopt een levensechte ezel, en een man die rechtstreeks uit het kerstverhaal lijkt te komen. In de stad staat een levensechte kerststal. Figuranten die zijn verkleed als bijbelse personages wandelen door de binnenstad en trekken de nodige bekijks. Het is de tweede editie. Er lopen ook wijzen uit het Oosten rond die een levensechte kameel bij zich hebben. Eerder was er wel kritiek op de plannen rondom de kerststal: de stichting die deze organiseert wilde geen moslims aannemen voor een rol in het tafereel.