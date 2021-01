Bij water gevonden lichaam in Almelo is van jong meisje, minderjarige aangehouden

Coronavirus LIVE | Laagste aantal coronage­val­len in een maand, Engeland zet zich schrap voor 'zwaarste weken’

15:55 Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 5499 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal in een etmaal sinds 2 december. In de afgelopen week zijn bijna 51.000 nieuwe gevallen vastgesteld, gemiddeld 7262 per dag. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.