Bij deze werkgever krijg je 18 cent per kilometer voor lopen en fietsen: ‘Je krijgt mensen moeilijk auto uit’

Een vermissing, een lugubere vondst en een vrouwelij­ke moordver­dach­te in Elst: dit is wat we weten over Willem en Ilonka

Een zeven maanden durende vermissing, een lugubere ontdekking en de arrestatie van een 56-jarige vrouw op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar partner Willem (57). Buurtbewoners zijn met stomheid geslagen over de macabere vondst in een woning aan het Colosseum in Elst. Dit is wat we tot nu toe weten.