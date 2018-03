Bij belaagd koosjer restaurant HaCarmel kookt de kok koelbloedig door

Ondertussen gaat het alledaagse werk gewoon door. Een voordeel van de nare aanvallen: de gasten blijven komen. Juist. Daniël Bar-on: ,,Er komen er zat uit solidariteit. Uit de Achterhoek zelfs, die ons kennen via de media. En dat moedigen we ook aan, hè. Dat is het mooie hiervan: samen laten zien dat we dit als maatschappij niet pikken. Nee, de burgemeester is nog niet geweest. Wel veel Kamerleden.''



,,Of er ook gasten wegblijven, weet ik niet. Ik heb wel een vrouw gehad die wilde reserveren, maar niet bij het raam wilde zitten. Dat doen we dan. Prima. Maar het allerliefste hebben wij dat mensen zeggen: we komen gewoon eten. Punt. We hebben een knop waarmee we van binnen de deur openen, zodat halve garen niet zomaar naar binnen kunnen. De ramen zijn beveiligd. Binnen zit je goed en we doen we gewoon wat we het liefste doen: een gezellige avond verzorgen.''