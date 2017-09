Bibberen op de fiets: koudste nacht in ruim vier maanden

Sinds 11 mei is het op een KNMI-meetpunt niet meer zo koud geweest als in afgelopen nacht. Toen daalde de temperatuur in het Overijsselse Heino naar 2,0 graden. Tot vorst aan de grond kwam het niet. De eerste vorst na de zomer laat dus nog even op zich wachten.



Omdat de temperatuur flink is gedaald en de lucht erg vochtig is, is het op veel plaatsen behoorlijk mistig geworden. In een brede strook van noord naar zuid over het land daalde het zich lokaal tot onder 100 meter. Op veel plaatsen was er sprake van dichte mist (zicht lager dan 200 meter). In de loop van de ochtend lost de mist overal op.