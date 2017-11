Bezwaar tegen nieuwe Piet: 'Ene kwaad ingeruild voor het andere'

In een brief aan het college vraagt de organisatie geen vergunning af te geven voor het kinderfeest. Het LPS schrijft aanvankelijk verheugd te zijn geweest over de afschaffing van Zwarte Piet, maar de metamorfose van de hulp van de Sint in een Spaanse edelman is een nieuwe domper. De activisten zien de Spaanse edelman als het symbool van het koloniale, onderdrukkende bewind van de vroegere Spaanse wereldmacht.

Quote Onze kinderen zullen leren de criminele Spaanse edelman te eren LPS-voorzitter Barryl Biekman Misdaden

,,Je kunt je haast niet voorstellen dat een stad waar het Nationaal Slavernijmonument gesitueerd is, de rol in dit verband niet snapt", aldus LPS-voorzitter Barryl Biekman (67). ,,Onze kinderen zullen leren de criminele Spaanse edelman te eren, de man die ook verantwoordelijk is voor de misdaden tegen de zwarte mens."



Opmerkelijk genoeg kwam precies dezelfde kritiek uit kringen van pro-Zwarte-Piet-activisten die bezwaar maakten tegen het inruilen van Zwarte Piet voor een Spaanse edelman. Zij wezen erop dat de Spanjaarden in de zestiende eeuw flink hebben huisgehouden in steden als Zutphen, Naarden en Oudewater.

Roe

Hoe Zwarte Piet er dan wel uit moet zien, daar laat Biekman zich niet over uit. ,,Dat moet de gemeente zelf uitzoeken, daar hou ik mij niet mee bezig. Wij maken bezwaar tegen alles wat te maken heeft met het slavernijverleden en een link heeft met de zwarte Afrikaanse mens. Wat ons betreft is het hele concept van het sinterklaasfeest racistisch. Kruidkoek, de roe... Alles refereert aan het slavernijverleden. Het is zo hardnekkig ingeburgerd dat mensen het niet meer zien."



Dat het sinterklaasfeest dan maar helemaal afgeschaft moet worden, neemt ze niet in de mond. ,,Daar ga ik niet over. De Nederlandse overheid moet zich daarover beraden. Zij hebben de conventie Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) getekend en daarmee aangegeven alle vormen van racisme te bestrijden. Ik zou wel zeggen: overweeg een kinderfeest waar alle Nederlanders mee uit de voeten kunnen. Zoals de Internationale Dag van het Kind, doe daar wat mee."

Ideale uiterlijk

Het comité dat verantwoordelijk is voor de intocht van Sinterklaas in Amsterdam presenteerde deze week de nieuwe outfit voor de honderden Pieten. Met een fraai kostuum van Spaanse edelman verwachtte het comité een einde te maken aan de hoogoplopende discussie over het ideale uiterlijk van Pieterman.

De organisatie zegt dat het LPS op geen enkele manier contact met hen heeft opgenomen om te praten over de nieuwe pieten. ,,Verbaasd en een beetje triest dat we niet gebeld zijn. We zijn hier al sinds 2014 mee bezig”, aldus woordvoerder Pam Evenhuis. ,,We hebben deze pieten uitgekozen omdat Sinterklaas uit Spanje komt. Piet is het hulpje van de Sint en onlosmakelijk verbonden met het feest. Dat heeft niks met het slavernijverleden te maken.”

Volledig scherm De Pieten van de aankomende Amsterdamse sinterklaasintocht worden in een nieuw, neutraal jasje gestoken. © anp