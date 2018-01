Bezorgers PostNL schamen zich kapot voor late kerstpost

Op een intern forum spuwen tientallen postbezorgers hun gal. ,,Ik schaam me de grond in, dat ik nu nog kerstpost bezorg met datumstempels van vóór de kerst'', zegt één van hen. ,,Ik heb na de kerst meer kerstkaarten bezorgd dan ervoor'', reageert een collega. ,,Gewoon schandalig!''

Ook klanten van PostNL ergeren zich aan de late bezorging van de kerstpost, meldde deze site vandaag. In Landsmeer kreeg iemand negen kaarten met een datumstempel van 14 december. In een reactie zei PostNL dat het in de meeste gevallen om kaarten gaat met een onjuiste adressering, maar de postbodes stellen dat dat onjuist is.

,,Ook vandaag heb ik post bezorgd die in december was afgestempeld'', meldde een vrouwelijke bezorger vorige week. ,,Geen enkel adres was fout en er zaten geen herstelstickers op. Het is echt een schande!''

Quote Veel klanten zeiden dat ze volgend jaar geen kaarten via PostNL meer sturen maar via Sandd Een bezorgde medewerker

Codeerregel

Medewerkers zien een heel andere verklaring voor de chaos. Vlak voor kerst heeft het bedrijf een nieuwe sorteermethode ingevoerd, stellen zij, de zogenaamde codeerregel. Die zou het voor sorteerders makkelijker moeten maken om post in het juiste vak te stoppen. In de praktijk leidt het juist tot veel fouten, klagen de postbezorgers. ,,Post met goede adressen en de juiste postcode komt door deze regel in de verkeerde straten terecht.''

De medewerkers snappen niet dat het bedrijf de nieuwe methode net voor kerst, de drukste periode van het jaar, heeft ingevoerd. Ze maken zich ernstige zorgen over de gevolgen voor het bedrijf. ,,Het bezorgen was dit jaar niet leuk. Veel klanten zeiden dat ze volgend jaar geen kaarten via PostNL meer sturen maar via Sandd.''