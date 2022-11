Bewoners steken barbecue in huis aan als verwarming: ‘Schadelijk en heel gevaarlijk’

Omstreeks middernacht kreeg de brandweer in Hoorn de melding binnen. ,,Ze hadden een barbecue in de woning aangestoken om het huis te verwarmen, maar dat ging niet goed. De bewoners kregen benauwdsheidsklachten en hadden last van de rook”, vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.

De bewoners zijn uit het huis gehaald en gecontroleerd door ambulancemedewerkers maar hadden geen blijvende klachten. ,,De brandweer heeft CO2-metingen in de woning gedaan en het hele huis geventileerd”, zegt de woordvoerder. Daarna was alles weer onder controle.

De Veiligheidsregio waarschuwt mensen om absoluut geen barbecues in huis aan te steken als verwarming. ,,Rook is altijd gevaarlijk. We raden mensen dan ook altijd af om bij een brand in rook te gaan staan. En als je dat binnen doet dan kan de rook niet weg. Dat is altijd schadelijk en gevaarlijk. Er kan bijvoorbeeld ook koolstofmonoxide vrijkomen en dat is heel erg giftig.”