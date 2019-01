Bewoners: 'Schiphol mag tot 2023 niet groeien’

De gezamenlijke bewonersorganisaties laten hun veto vandaag weten in een verklaring. Vorige maand hebben ze binnen de ORS lang onderhandeld over groei van Schiphol, nadat de luchtvaartsector onder aanvoering van Schipholtopman Dick Benschop 'gematigde en gecontroleerde groei' had aangeboden. Daarbij zou de luchthaven tot 2023 25.000 vluchten toevoegen, bovenop het half miljoen dat nu plaatsvindt.



Een deel van de bewonersgroepen wees dat aanbod direct al af, een ander deel wil wel doorpraten om betrokken te blijven bij de onderhandelingen. Maar met het standpunt dat helemaal niet gegroeid mag worden, zetten de bewoners zich nu buitenspel. In het regeerakkoord is vorig jaar al afgesproken dat Schiphol verder kan groeien.



Groeiplannen

Dat betekent dat luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen nu zelf een besluit zal nemen over verdere groei. Dat zal gebeuren op basis van de concept-MER die Schiphol eind vorig jaar presenteerde, waarmee groei naar 540.000 vluchten mogelijk is.



De groeiplannen hangen wel nauw samen met de opening van Lelystad Airport, dat tot 2023 nog eens tienduizend vluchten van Schiphol zou moeten overnemen. De Europese Commissie ziet echter niets in plannen om het polderveld alleen open te stellen voor luchtvaartmaatschappijen die Schiphol verlaten en niet voor nieuwkomers.