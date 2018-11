Bewoners en ondernemers Amsterdamse Bijlmerplein op scherp: 'Het is een gevaarlijk hoekje'

De twee broers Otman en Fouad Anis willen donderdagmiddag net het Surinaamse eethuis P&G Roti aan het Bijlmerplein binnenstappen. Fouad aarzelt nu hij heeft gehoord dat er een handgranaat voor de deur is aangetroffen. ,,Ik kom uit West. Daar gebeurde het ook al. Er lijkt wel een bepaalde lijn in te zitten. Is het pure concurrentie of gaat het om een ruzie en willen ze de ondernemers zo onderuithalen? Dit kost het eethuis zijn omzet,” zegt Fouad. Zijn broer Otman komt minstens twee keer in de week in het eethuis. ,,Het eten is heerlijk, het personeel is aardig. Ik heb nog niets gemerkt van toestanden. Misschien willen ze de eigenaar angst inboezemen en zorgen dat hij vertrekt,” zegt Otman die P&G Roti ingaat om een portie nasi en roti te bestellen.

Oogje in het zeil

Zijn buurman Mustafa van de bloemenwinkel ernaast is al bij hem komen informeren of Ghisai weet wie de de daders zijn. Maar hij haalt zijn schouders op. ,,Ik ben vorige week naar het politiebureau gestapt toen de eerste handgranaat werd gevonden. Ze vroegen of ik ruzie had of vijanden heb. En in welke richting zij het moeten zoeken. Maar ik heb geen idee. Ik heb wel gevraagd of ze niet wat vaker een oogje in het zeil willen houden. Ik merk dat er toch wat minder klanten binnenkomen.”



Twee winkelende vrouwen lopen net voorbij de zaak. Ze schrikken ervan als ze horen dat er een handgranaat voor de deur is gevonden. ,,O dat is lekker zeg. Ik vind het doodeng. Als zo'n granaat afgaat, vliegt straks die brug hierboven in de fik of raakt het de omgeving ook."



Gesprek van de dag

Op het plein even verderop is ook een aantal maal geschoten. Bewoonster Kamela - liever geen achternaam - hoorde welgeteld vier schoten. ,,Het leek wel vuurwerk," zegt ze. Ze liep naar het raam en zag dat de glazen deur van de dameskledingzaak Organza in diggelen lag. ,,Ik vind het wel angstig," zegt ze.



Bij een cosmeticawinkel op het plein is het het gesprek van de dag. ,,Iedereen praat erover. Ik krijg van familie allerlei links toegestuurd met krantenartikelen met informatie. Klanten durven niet meer over het plein te lopen zeggen ze," zegt de medewerker. ,,Straks merk ik ook nog het effect onder mijn klandizie." Een andere ondernemer wil er niet veel over kwijt. ,,Ik kan wel één ding zeggen: het is hier een gevaarlijk hoekje."