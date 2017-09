Bewolking gooit roet in het eten bij herdenking Slag om Arnhem

In september 1944 landden duizenden geallieerde parachutisten in Ede en Groesbeek voor de operatie Market Garden, het offensief van de geallieerden om een einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Market Garden mislukte omdat de bevrijders de brug over de Rijn bij Arnhem niet in handen konden krijgen. De massale droppings van destijds worden elk jaar nagespeeld door onder andere Britse militaire para's van het regiment dat in 1944 ook boven de hei in Ede sprong.



Bij de 73e Airborne-herdenking op de hei waren nog enkele tientallen, nu hoogbejaarde geallieerde veteranen aanwezig. Zij waren gisteravond ook bij de herdenking op de Rijnbrug in Arnhem. Zondag hopen ze de plechtigheid op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek bij te wonen.



Een van de veteranen is de 95-jarige John Jeffries die gisteren bij Renkum een parachutesprong waagde. Dat deed hij 73 jaar eerder ook. Toen landde hij verkeerd en raakte gewond aan zijn been. Gisteren had Jeffries slechts 'een pijnlijk achterwerk'.