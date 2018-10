Bewapende agenten voor stadhuis Haarlem om veiligheid burgemeester

De burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, krijgt sinds een aantal weken extra beveiliging vanwege dreiging en sinds vanochtend staan daar dus ook agenten met zware wapens, meldt het Noordhollands Dagblad. Het is nog onduidelijk waar de dreiging vandaan komt, aldus het Openbaar Ministerie



Waarom de beveiliging zo zichtbaar is en of de beveiliging is opgevoerd, wil het OM niet zeggen. ,,Er is reden ons zorgen te maken over zijn veiligheid. Het Openbaar Ministerie doet geen mededelingen over de manier waarop de burgemeester wordt beveiligd", stelt de zegsvrouw.



Twee weken geleden zwom de Haarlemse burgervader mee met de Swim to Fight Cancer, een evenement om het onderzoek naar kanker te steunen. Wienen (CDA) werd op zijn zwemtocht door het Spaarne vergezeld door een agent. ,,Ik heb op het ogenblik wat extra beveiliging'', zei Wienen toen.