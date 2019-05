Bevrijdingsvuur ontstoken, Nederland viert de vrijheid

Na de herdenkingen van 4 mei viert Nederland zondag op uitbundige wijze de vrijheid, die het land na de Tweede Wereldoorlog terugkreeg. In Wageningen, waar op 5 mei 1945 in hotel De Wereld de capitulatiebesprekingen met de Duitsers begonnen, bracht de Britse veteraan Raymond Lord de bevrijdingsvlam binnen.

Lord landde in 1944 met de geallieerde troepen op de stranden van Normandië en was onderdeel van het bevrijdingsleger dat door Nederland trok. Hij gaf de vlam over aan de Wageningse burgemeester Geert van Rumund. Hij ontstak rond middernacht op het 5 Mei Plein officieel het Bevrijdingsvuur, het begin van de viering van Bevrijdingsdag.

Volledig scherm Burgemeester van Wageningen Geert van Rumund ontsteekt het Bevrijdingsvuur. © ANP

Start in Almere

De feestdag begint met de 5 mei-lezing in Almere. Schrijver en wetenschapper Rosanne Hertzberger pleit daarin voor optimisme. ,,We kunnen niet altijd maar angstig zijn en blijven rouwen. Ik wil een licht, levend en frivool jodendom. Dat is vrijheid’’, zo wordt ze geciteerd op de site van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Bevrijdingsfestivals

Premier Mark Rutte geeft daarna het startsein voor de bevrijdingsfestivals die in veertien steden, verspreid over alle provincies, worden gehouden. Rapper Kraantje Pappie, zangeres Maan en dj Sam Feldt toeren als Ambassadeurs van de Vrijheid langs de festivals in een legerhelikopter.

In Wageningen is zowel het bevrijdingsfestival van Gelderland als de Nationale Herdenking van de capitulaties van Duitsland en Japan. Minister van Defensie Ank Bijleveld houdt daar een toespraak. Vervolgens lopen veteranen van de Tweede Wereldoorlog en daaropvolgende conflicten door de stad in het Bevrijdingsdefilé.

Traditiegetrouw wordt Bevrijdingsdag afgesloten in de hoofdstad, met het 5 mei-concert op de Amstel in aanwezigheid van het koningspaar. Het thema van dit jaar is ‘in vrijheid kiezen’. Daarmee verwijst de organisatie zowel naar de vrijheid als naar het algemeen kiesrecht, dat een eeuw geleden werd ingevoerd in Nederland.