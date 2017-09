Beveiliging Prinsjesdag aangescherpt

'Windkracht 9? Beter kan het niet'

13 september De storm in Nederland zorgt niet alleen maar voor overlast. Voor de kitesurfers die meedoen aan het kiteboardevenement Red Bull Megaloop Challenge in Zandvoort was de storm vandaag een perfecte storm. Zestien geselecteerde kiteboarders uit binnen- en buitenland gingen het water op met windstoten tot 125 kilometer per uur: ,,Dit is zo mooi!"