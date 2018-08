Beveiligers kondigen staking van 24 uur op Schiphol aan

,,We kondigen later nog aan op welke plekken beveiligers die dag allemaal nog meer staken. Maar Schiphol heeft van ons alvast een aanzegging gekregen, omdat een 24-uursstaking gevolgen heeft voor de luchthaven en het vliegverkeer'', zegt een bestuurder van FNV.

De bonden hebben de betrokken beveiligingsbedrijven en Schiphol op de hoogte gebracht van de stakingsactie. Wat de gevolgen zijn voor reizigers is nog onbekend. Bij Schiphol was vanochtend niemand bereikbaar voor commentaar.

Verlaging werkdruk

Er zijn al wekenlang korte werkonderbrekingen op verschillende plekken in het land. De acties begonnen op Schiphol en breidden zich daarna uit over de rest van het land. Zo werden er werkonderbrekingen gehouden in de VU Amsterdam, bij het ministerie van Defensie en bij MSD Oss. Sinds gisteren leggen beveiligers in het UMC Maastricht twee keer per dag het werk een half uur neer. Die actie duurt tot 2 september.

Aanleiding zijn de stukgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 31.000 beveiligers in het hele land. De beveiligers eisen onder meer een loonsverhoging van 3 procent, gunstigere roosters en meer zekerheid. De loonsverhoging zou volgens de bonden dit jaar moeten ingaan. Werkgevers bieden echter pas voor volgend jaar een salarisverhoging aan.



,,De werkgevers komen op geen enkele manier tegemoet aan de eisen die werknemers stellen. Het gaat de beveiligers niet alleen om meer loon, maar ook om verlaging van de werkdruk. Het is belangrijk dat de beveiligers goed uitgerust op hun werk komen”, aldus Tanja Schrijver, bestuurder FNV Beveiliging, eerder.

Zolang de werkgevers niet tegemoet komen aan de eisen van de vakbonden, zullen de acties doorgaan. Schrijver: ,,We voeren actie tot we bereiken wat we willen. Nul procent in 2018 is echt onacceptabel. Beveiligers zijn veel meer waard, ze doen overal in het land belangrijk werk."

Totaalverbod