Betsie (66) moest moederliefde met de dood bekopen: ‘Ze lag als een vod in de hoek van de kamer’

,,Als een vod lag ze in de hoek van de kamer”, zei Maikels zus vandaag in een emotionele verklaring in de rechtbank in Zutphen tegen haar broer, die tien jaar en tbs hoorde eisen voor doodslag op zijn moeder. ,,Je bent 24 uur om haar heen gelopen en keek niet naar haar om. Ik ben blij dat we niet zelf naar binnen zijn gegaan. Wat zou er dan gebeurd zijn? Ik ben bang dat wij hier dan niet meer hadden gestaan. Die gedachte maakt mij misselijk”, zei de zus, die voor ze haar verhaal begint een foto van hun overleden moeder op tafel zet.