Betrapte inbreker raakt gewond bij ontsnappingspoging uit rijdend politiebusje

Ontsnapte tbs’er Luciano D. opgepakt op A12

De ontsnapte tbs’er Luciano D. is opgepakt. Dat twittert het Openbaar Ministerie. D. was op 21 juni samen met Sherwin W. ontsnapt uit de Pompestichting in Nijmegen. Laatstgenoemde is nog voortvluchtig.

21:30