Betogers bij Utrechts restaurant Waku Waku gaan naar huis, maar willen morgen opnieuw demonstreren

UPDATEHet Utrechtse veganistische restaurant Waku Waku was dinsdag opnieuw een brandhaard van het coronaprotest. Omdat de eigenaren weigeren de coronacheck te controleren, werden de sloten op last van de gemeente vervangen. Zo’n 200 sympathisanten hebben urenlang voor de zaak gedemonstreerd. Rond 23 uur gingen de meeste betogers huiswaarts.

De gemeente Utrecht heeft dinsdagmorgen de sloten vervangen van restaurant Waku Waku. Dat betekent dat het binnengedeelte van het restaurant gesloten is. Waku Waku heeft aangekondigd dat het terras vanavond gewoon zal openen om gasten te ontvangen. Voor de deur van het restaurant staat sinds vanmorgen een groeiende groep demonstranten.

Rond 17:00 uur ‘s middags werd het wat onrustig op de stoep voor het restaurant aan het Vredenburg in Utrecht. ,,Open die deur, open die deur!” riep de groeiende groep aanwezigen. Er werd gejoeld en het publiek werd toegesproken door een megafoon. ,,Het staat hier vanavond helemaal vol” en ,,ga voor de deur zitten als ze dreigen om het op te breken”, klonk het. ,,Als deze groep met z’n allen zit is er geen houden meer aan. Dit is het keerpunt wij zijn de eerste domino.”

Vanwege de drukte verplaatsten de betogers zich ook naar het naastgelegen fietspad en de busbaan. Dat deel van de straat werd toen door agenten met linten afgezet, fietsers konden het fietspad niet gebruiken en bussen reden tijdelijk om. Volgens een woordvoerder van de gemeente is toen overleg geweest over de verkeersveiligheid. Een tiental agenten en leden van de Mobiele Eenheid (ME) heeft daarna de busbaan leeg geveegd. Demonstranten bleven daarna op de stoep. De sfeer was gemoedelijk.

De demonstranten werden ‘s avonds toegesproken door Mordechaï Krispijn van Viruswaarheid. Volgens hem stopt de groep niet met demonstreren tot de coronacheck is afgeschaft. Hij riep de betogers op om woensdag weer naar het restaurant toe te komen. Demonstranten gaven aan rond 23.00 uur weg te gaan, de officiële sluitingstijd van het restaurant.

De sfeer was de hele avond gemoedelijk. Er werd muziek gedraaid, getrommeld en gekletst. Agenten en ME stonden door de menigte heen.

Demonstratie dinsdagavond bij Waku Waku.

De deuren openen

De eigenaren van Waku Waku, Floris Beukers en Naphassa Parinussa, de eigenaren van Waku Waku wilden om 17.00 uur ‘gewoon’ de deuren openen, om drankjes te serveren, lieten zij eerder op de dag weten.

„Er mag binnen niks meer gebeuren, maar de exploitatie buiten kan verder gaan”, zegt hun woordvoerder Jorn Luka. ,,Dat doen de eigenaren niet vanuit een financiële reden, daar is het terras bovendien niet eens groot genoeg voor. Ze doen het omdat ze een een signaal willen afgeven: krachtig maar liefdevol. Ze houden voet bij stuk en hopen te dat ook andere ondernemers zich durven te uiten.”

Het is volgens de woordvoerder een emotionele, heftige gebeurtenis voor de horecaondernemers. „Zij hebben de afgelopen dagen en weken geluisterd naar hun principes en het is pittig mee te maken dat hun zaak nu gesloten is. En dat voor, in hun ogen, een onrechtmatige reden.”

Zorgen van de gemeente

De gemeente laat weten dat er vanmiddag een gesprek is gevoerd tussen de gemeente en de ondernemer van Waku Waku, waarbij de burgemeester deels aanwezig was. „Daaruit is gekomen dat het restaurant dicht is en dicht blijft”, zegt een woordvoerder van de gemeente. „Dat betekent dat er vanaf heden in het restaurant geen gasten meer worden bediend.”

De gemeente zegt haar zorgen tegen de ondernemer te hebben uitgesproken over de risico’s voor de openbare orde als het restaurant haar terras opent. „De ondernemer heeft toegezegd hier zijn verantwoordelijkheid in te willen nemen en de avond een vredelievend karakter te willen geven. Hij zal de aanwezigen hiertoe oproepen.”

Crowdfunding

De horecazaak is een crowdfunding gestart omdat ze, zoals ze op hun crowdfundpagina staat aangeven, ‘financieel uitgekleed zijn.’ „We trillen, huilen en zoeken steun bij ons team”, schrijven ze. „Maar we staan. En een ding staat vast: het Waku Waku hart bonkt en zal blijven bonken. Wij gaan nergens heen. Wij gaan op zoek naar een plek in de nieuwe wereld, die al in opbouw is. Een wereld, vrij van discriminatie en tirannie.”

Tegen zes uur is er al 85.000 euro ingezameld. Het gaat snel deze middag; in de laatste twee uur kwam er ruim 25.000 euro bij.

Weer protest bij restaurant Waku Waku in Utrecht. De eigenaar weigerde zijn zaak te sluiten. De gemeente had daartoe besloten, omdat de eigenaar de coronapas niet controleerde.

Demonstranten

Op de deur van Waku Waku hangt een brief en een sticker met ‘dit pand is gesloten op last van de burgemeester’. Gisteravond sloot de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma de zaak in Utrecht per direct vanwege het niet naleven van de coronaregels. De eigenaren weigerden hun bezoekers op hun de coronapas te controleren. Daarop was de politie maandagavond lange tijd bij het restaurant aanwezig, waar een grote groep demonstranten steun betuigde aan de eigenaren.

Vandaag begon de dag wederom met demonstranten voor de deur van Waku Waku. Naar eigen zeggen verzamelden mensen zich er al rond 09.00 uur. In de namiddag wordt het steeds drukker. Aan de overzijde van de straat zijn tegendemonstranten gaan staan met bordjes waarop teksten staan als ‘Nazi’s fuck off’ en ‘Fascisme niet welkom’.

Verslaggever Rachel van Kommer doet vanaf het Vredenburg live verslag van de betoging voor restaurant Waku Waku

Bekijk hieronder de video van gisteravond.

Voor het gebouw van TivoliVredenburg staat een groep tegendemonstranten

Demonstranten voor de deur bij Waku Waku in Utrecht.

Al vroeg op de dinsdagochtend stonden er bij WAKU WAKU in Utrecht weer demonstranten voor de deur.

