Betogers Anti-Zwarte Piet tegengehouden bij Joure

Live: An­ti-piet­ac­ti­vis­ten tegengehouden bij Joure

10:40 Tientallen kinderhartjes zullen vandaag nét wat harder kloppen dan normaal. Het is namelijk zover: Sinterklaas komt aan in ons land, en wel in het Friese Dokkum. Gaat het allemaal wel door? Weet de pakjesboot de weg naar Friesland wel te vinden? En hoe staat het met de protestacties rondom de intocht? Je leest het in ons liveblog.