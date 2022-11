Betaalt Cillessen te weinig alimentatie aan de moeder van zijn kind? ‘Delicate zaak’

Gevangene gewond bij brand in cel in PI Vught

Bij een brand in een cel in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught is vrijdagavond één persoon gewond geraakt. Een brandweerwoordvoerder meldt dat het gaat om de persoon die in de cel verbleef, deze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

