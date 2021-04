Bestuurder zonder rijbewijs knalt auto in de sloot en vlucht de bosjes in

De auto was na een korte achtervolging bij de afslag Holten/Markelo tegen 01.00 uur van de weg geraakt. Het voertuig kwam tot stilstand in de bosjes, met de achterwielen boven het water van een sloot.



De bestuurder, die niet over een rijbewijs bleek te beschikken, was kort daarvoor door de politie staande gehouden. Hij ging er met gedoofde lichten vandoor. Bij de afslag Holten/Markelo raakte hij de macht over het stuur kwijt. Het voertuig schoot tussen pas aangeplante bomen door, en kwam tot stilstand voor een sloot.



De man sloeg vervolgens op de vlucht en rende de bosjes in. Daar heeft de politie, die met vijf voertuigen ter plaatse was, enige tijd gezocht naar hem. Agenten met zaklampen zochten de bosjes af, maar de automobilist werd niet gevonden. De auto is door een bergingsbedrijf afgesleept.