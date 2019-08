‘Bestuurder speedboot Zoutelande was niet dronken en vindt het dodelijk ongeluk afschuwelijk’

Bij de dodelijke aanvaring kwam de 15-jarige Mirthe uit het Limburgse dorpje Neer om het leven. Zij zat in de rubberboot en werd overvaren door de speedboot. De Koudekerkenaar heeft bekend dat hij achter het stuur zat en volgens zijn advocaat Rivka Davidse is hij zwaar aangeslagen.



,,Hij vindt het echt afschuwelijk wat er is gebeurd”, zegt Davidse. ,,Hij zal het voor de rest van zijn leven met zich meedragen. Ook zijn eigen familieleden vinden het meer dan verschrikkelijk. Mijn cliënt wil aan alles meewerken om de familie van het slachtoffer te helpen en heeft ook al contact met ze opgenomen om zijn medeleven te uiten.”



Vlak na het ongeluk werd bij de man op het politiebureau een ademanalyse uitgevoerd. Daaruit bleek dat hij net boven de toegestane alcohollimiet zat: 225 ug/l, terwijl 220 ug/l is toegestaan. De man liet direct een tegenonderzoek uitvoeren. Die resultaten zijn afgelopen donderdag bekendgemaakt. Daaruit bleek dat hij net onder het toegestane alcoholpercentage zat (200 ug/l).



,,Dat maakt het allemaal niet minder ernstig, natuurlijk", zegt zijn advocaat. ,,Maar het beeld dat hij laveloos in de boot zat, klopt niet.” De man heeft al tien jaar een vaarbewijs en volgens Davidse heeft hij niet roekeloos gevaren. De man mag het proces in vrijheid afwachten en probeert zijn leven weer op te pakken, aldus Davidse.



Het Openbaar Ministerie bevestigt dat een tegenonderzoek is gedaan. Maar over de uitkomsten wil het OM niets zeggen. ,,De Officier van Justitie neemt de uitkomsten van het tegenonderzoek mee in het vervolg van het strafrechtelijk onderzoek”, is alles wat een woordvoerder erover kwijt wil. ,,Over de uitkomsten doen we geen uitspraak.”