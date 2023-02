Bestuurder omgekomen nadat auto tussen twee vrachtwagens belandt op A28, weg uren dicht

Bij een zwaar ongeluk op de A28 richting Zwolle is één persoon overleden. Een personenauto kwam klem te zitten tussen twee vrachtwagens. In de auto zaten twee mensen, één van hen overleed ter plaatse, de ander is naar het ziekenhuis gebracht.