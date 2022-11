Bestuurder die Kaylee met 132 km/u doodreed moet 3 jaar de cel in, haar ouders vinden straf ‘een lachertje’

Met video Eerste natuurijs­baan in het land open na ijskoude nacht: ‘Gezellig druk, allemaal vrolijke gezichten’

Schaatsliefhebbers kunnen sinds 08.15 uur in Winterswijk hun hart ophalen op het eerste natuurijs van het najaar in Nederland. De ijsdikte bedraagt na één nacht matige vorst 12 millimeter. ,,Dat hebben we nog nooit eerder gehad’’, zegt een dolenthousiaste Tim Jonker van de plaatselijke ijsvereniging tegen deze site.

20 november