Bestuurder die Kaylee met 132 km/u doodreed en met telefoon bezig was moet 3 jaar achter tralies

Voorman Pegida opnieuw opgepakt met koran bij demonstra­tie in Den Haag

Edwin Wagensveld, de leider van Pegida, is zondag opgepakt bij het gebouw van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Wagensveld was daar voor een demonstratie van de anti-islamgroepering. Op beelden op sociale media is te zien hoe hij wordt aangehouden. Vorige maand werd Wagensveld ook al twee keer opgepakt bij een demonstratie.

20 november