‘Bestuurder Cornelius Haga bedreigde onderwijsinspectie’

Duidelijk was al dat de inspectie haar werk op woensdag 6 maart niet kon doen. Slob gaf in het debat meer informatie over de reden, zoals hij dat heeft gehoord van de inspectie. ,,Een bestuurder zei dat als de lesbezoeken doorgang zouden vinden, er mogelijk ordeverstoringen zouden volgen en dat hij zijn mensen dan niet in de hand kon houden.’’

Een deel van de Kamer vroeg zich daarop af waarom deze bedreigende woorden niet voldoende waren voor Slob om de bekostiging stop te zetten. Onthutsend, zo oordeelde CDA-Kamerlid Michel Rog. ,,Er was de mogelijkheid om in te grijpen, en dat is niet gebeurd. Er had een bekostigingsmaatregel moeten plaatsvinden.’’

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken viel hem bij: ,,Dat kan per direct.’’ Slob stelde dat de inspectiebezoeken deze week weer zijn opgestart. ,,De wettelijke grond om de bekostiging op te schorten zouden we nu niet meer gehad hebben.’’

Gepiepeld

Ook meende SP-Kamerlid Jasper van Dijk dat de inspectie is ‘gepiepeld’ door de school. Dat baseert hij op EenVandaag en RTL Nieuws die het voorlopige inspectierapport hebben ingezien. Die zou juist heel positief zijn over de school. ,,Sluit die school nu!’’, vond Van Dijk. ,,Nu zijn de zaakjes vast weer tiptop voor elkaar.’’

Hiddema: Halsema is stom mens

Burgemeester Femke Halsema had de informatie die zij van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) kreeg niet openbaar moeten maken. Volgens Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema was het beter geweest als op basis van de informatie van inlichtingendienst AIVD ‘verder was gerechercheerd’. ,,Er was alleen nog een heterdaadje nodig.’’

Volgens Hiddema ‘druipt de verdenking er vanaf’ dat het Cornelius Haga kinderen opvoed ‘tot discriminatie van ongelovigen en misschien ook wel haatzaaien’. ,,Daar staat in artikel 140 in het wetboek van strafrecht acht jaar gevangenisstraf op als je dat in georganiseerd verband doet. De NCTV vertelt dat tegen Halsema, en wat doet dat stomme mens? Die zet het in de krant en de mensen zijn wakker.’’

Volgens Hiddema had de school moeten worden ‘behangen met microfoontjes’. ,,Dan waren ze de klos geweest, eindelijk zo’n haatfabriek dicht. Nu moeten we scherfjes rapen.’’