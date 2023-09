Bestuurder brommobiel zet via A2 koers naar Venray en vraagt politie waarom dat niet mag

Al snel nadat de bestuurder, van wie verdere details ontbreken, zijn 45 kilometer-karretje vanuit de richting Heerlen de A76 had opgestuurd, kwamen er bij de politie meldingen binnen van automobilisten die tijdens hun reis opgeschrikt werden door een wel érg langzaam rijdende medeweggebruiker. De politie zette koers naar de A2 bij Geleen, waar de bestuurder inmiddels was aanbeland.

Daar was de brommobiel door de bestuurder van een vrachtauto naar een pechhaven gedirigeerd. De bestuurder had volgens de Limburgse verkeerspolitie geen enkel besef van het gevaar dat hij opzicht. De man of vrouw vroeg zich zelfs hardop af waarom de autosnelweg niet gebruikt zou mogen worden met een brommobiel. ‘De reis ging naar Venray en dit was de beste route’, zou de bestuurder volgens de politie hebben gezegd.

De agenten vermoeden dat de bestuurder niet langer beschikt over de juiste rijvaardigheid en rijgeschiktheid, schrijven ze in een bericht op Facebook. Daarom is het rijbewijs ingevorderd en is er een melding gemaakt bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid. Het voertuig is door een berger van de autosnelweg gehaald en de bestuurder is door de politie naar huis gebracht.