Bestuurder (80) kon dodelijke aanrijding met kind (4) niet voorkomen

Oud-minister De Jager valt 50 kilo af en ondergaat metamorfose

14 oktober Als minister was hij nog veel te dik. Maar Jan Kees de Jager besloot in zijn nieuwe functie als financieel baas van KPN het roer helemaal om te gooien. En dat is gelukt! Niemand herkent hem nog nadat hij maar liefst 50 kilo van zijn gewicht kwijtraakte. In een video van zijn werkgever KPN is de verandering heel goed te zien.